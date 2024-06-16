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HERNO ヘルノ 七分袖 ぺプラム Tシャツ カットソー ダウン
商品番号 H93289481708
商品名

HERNO ヘルノ 七分袖 ぺプラム Tシャツ カットソー ダウン
ブランド名 ヘルノ
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERNOヘルノ七分袖ぺプラムTシャツカットソーです。新品です。ハンガーは付きません。Tシャツのみ送ります。サイズ：40　（着丈60/肩幅38/袖丈42/身幅45/裾幅56）カラー：ホワイト素材：本体　コットン100％　ぺプラム部分　ポリエステル100％値下げ不可でお願いします。
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