HERNO ヘルノ 七分袖 ぺプラム Tシャツ カットソー ダウン

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商品詳細
HERNOヘルノ七分袖ぺプラムTシャツカットソーです。新品です。ハンガーは付きません。Tシャツのみ送ります。サイズ：40 （着丈60/肩幅38/袖丈42/身幅45/裾幅56）カラー：ホワイト素材：本体 コットン100％ ぺプラム部分 ポリエステル100％値下げ不可でお願いします。
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