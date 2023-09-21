アルベロベロ 半袖Tシャツ バレリーナ ビーズ

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ご覧頂きありがとうございます即購入大歓迎です♪OLLEBOREBLAオレブレブラALBEROBELLOアルベロベロ半袖Tシャツ バレリーナ ビーズ レース フリルビーズが一部取れている箇所がございます。着用による多少の使用感はございますがまだまだ長くお召しいただけるお品です〈カラー〉ピンク系〈サイズ〉表記なし Sサイズ相当実寸を参考にしてください肩幅約36cm身幅約45cm袖丈約14cm着丈約57cm（素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください）〈素材〉綿 コットン100●素人の管理、検品のため、見逃している汚れ等があるかもしれないことをご了承下さい。あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入をお願い致します。●説明にない撮影に使用した小物は含みません。●配送に関しましてはリサイクルの簡易包装、なるべくコンパクトに発送致しますので畳ジワなどはご了承お願いいたします。●質問等ございましたら、お気軽にコメントお願いします23区自由区組曲TOCCAバーバリーエムズグレイシーマックスマーラフォクシーアナイレリアンシビラマーガレットハウエルミズイロインドセオリープラステヨーコチャンダイアンフォンファステンバーグケイトスペード伊太利屋ブルネロクチネリアンタイトルリフレクトドゥーズィエムクラスイエナクラネジャーナルスタンダードアーバンリサーチトゥデイフルスピックアンドスパンガリャルダガランテレリアンアナイトゥモローランドハイクミラオーウェンフレイアイディグレースコンチネンタルステュディオスアクネA.P.Cロンハーマンビームス匿名配送スピード出荷カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···Vネック季節感···春、夏、秋