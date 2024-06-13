ビンテージ クレージュ スポーツ ロゴ刺繍 長袖 ポロシャツ プルオーバーシャツ

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コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをお読みください。全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。↓他にもビンテージやシャツを出品中です。是非ご覧下さい。#lanru_vintage#lanru_shirtビンテージOLDcourregesSPORTクレージュスポーツロゴ刺繍長袖ポロシャツイエローサイズ L(全てフリーサイズにカテゴリーを設定しております。必ず実寸をご確認下さい。)実寸肩幅約50ｃｍ身幅約56.5ｃｍ着丈約68ｃｍ（後襟下～裾)袖丈約58.5ｃｍ（肩～袖先)コットン100％クレージュのビンテージポロシャツです。コットンの鹿の子生地を使用しています。左胸にロゴ刺繍入り。襟のライン部分のロゴもポイントです。襟に薄汚れ、背中に細かな汚れ箇所があります。それ以外には目立った傷や汚れは見当たらず、これからお使い頂くのに充分良好なコンディションです。ヴィンテージや古着に馴染みのない方、神経質な方はご遠慮ください。ChristianDiorクリスチャンディオールRalphLaurenラルフローレンCELINEセリーヌGUCCIオールドグッチFUMIKAUCHIDAフミカウチダBURBERRYバーバリー伊太利屋バレンシアガChloeクロエミニスカートバッグをお探しの方にもオススメです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください。