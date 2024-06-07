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LIP SERVICE ストライプキャミソール
商品番号 C98990507511
商品名

LIP SERVICE ストライプキャミソール
ブランド名 リップサービス
特別価格 税込 1,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御覧いただきまして誠にありがとうございます(^^)最終値下げしました★新品未使用(タグ付)サイズ:9パッド入りでホック付き‼︎バックはレースでセクシーなキャミソールです☆※ネックレスは付きません※御購入前に必ずプロフィールをお読み下さい‼︎#キャミソール#ストライプ#セクシー#レース
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