オールドコーチ ショルダーバッグ 2WAYバッグ 9942 USA製 90年代

管理番号:36197ブランド名:オールドコーチ商品名:ショルダーバッグ素材:レザーカラー：茶A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部-)(底部24) × H15 × D9.5 cmハンドル(付け根から計測)：約20cmショルダー(金具から計測)：約118～126cm付属品：タグチャーム・ストラップ・保護袋ポケット外部：なし内部ファスナータイプ×1オープンタイプ×1休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：外部、角、フチに薄いスレはございます。内部は綺麗で、年代物のお品ですが、全体的に状態の良いお品です。長財布・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。カラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革



COACHオールドコーチ ショルダーバッグ 2WAYバッグ レザー 9942 USA製 ...



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