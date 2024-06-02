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VALENTINO ロックスタッズ ウォレット
商品番号 T32333152976
商品名

VALENTINO ロックスタッズ ウォレット
ブランド名 ヴァレンティノガラヴァーニ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALENTINOロックスタッズ長財布カラーネイビー(紺色)取り外し可能なストラップ付きイタリアの正規店にて2年前購入、ギャランティカード、箱、付属品全て揃っております。約一年程使用、保管。使用頻度が無い為出品します。細かな小傷、スレ、使用感は多少あります。全体的に目立つダメージは無くきれいな状態ですが新品同様ではございませんので気になる方はご遠慮くださいませ。カラーや素材に関して気になる方は購入前に必ずコメントからの問い合わせをお願いします。購入価格70,000円程
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful316551.html
http://narcologia.ru/goods/response15142.html
http://narcologia.ru/goods/approximate994920.html
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