アートマキ　ショルダーバッグ　本革　ブラック　立体花柄　斜めがけ　薔薇　レザー

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○アイテムArtMakiアートマキ ショルダーバッグ 本革 ブラック 黒 立体花柄 斜めがけ クロスボディー 薔薇 レザーフラップ式 ファスナー ソフトレザー 長財布収納可能○サイズタテ23cmヨコ上部23cmヨコ下部25cmマチ7cmショルダー長さ114〜126cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立ったきずやよごれ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーブラック○素材レザー○仕様メイン開閉 フラップ式外側ファスナー付きポケット×1内側ファスナー付きポケット×1ポケット×2○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。畳みジワはご容赦ください。大手リサイクルショップ購入の鑑定済みの物になります。すり替え防止の為にも、不安な方はご遠慮下さい。✱素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。✱タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✱出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✱ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。