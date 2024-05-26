【買取店】K18WG チェーンネックレス　スライド式　50cm

【管理番号】#個☆.9645【チE】ーーーーーーーーーーーーーーーー・【イイネ】でお得な情報GET♪・【24時間】即購入・ご質問◎ーーーーーーーーーーーーーーーー#vivitto_jewelry←出品一覧はこちら貴金属ネックレス⇨#vivitto_chain✴️K18ホワイトゴールドのキラキラネックレスです♪しっかりとした作りのチェーンですので、大きめのトップもご使用いただけます。※ペンダントトップは別販売中こちら→#個☆9653※他のサイトにも出品中※最終価格 交渉不可■状態中古品の為、金属部分に多少のスレ•ヤケなどがございますが目立つダメージはありません。■注意事項・状態判断や記載ミスがある場合は【写真優先】でご判断くださいませ・【大きくアップ】で撮影しており、必ず実寸サイズをご確認ください・イメージ違いで評価下げされる方はご遠慮下さい・素人撮影の為、お色味が実物と若干異なる可能性があります■地金K18WG※メッキ/偽物ではありません■サイズ（およそ/約）全長：約50cmスライド式お写真でもご確認お願いします■付属品なし※トップは付属しません■購入元親族が経営する中古品買取店●返金・地金保証あり●万が一偽物の場合、【説明文】や【写真】では判断できない、こちらの不備がある場合は誠意を持って対応させていただきます。【評価前】にご連絡ください。●当アカウント●兵庫県古物商許可 第631411800007号 大手買取店にて地金の品質を確認済み・貴金属テスター ●配送●・購入金額が4万円に満たない場合ネコポス配送（コンパクトは追加料金にて対応）●アピール●当店は他の方と違い、専用機器を用いて検査したお写真を掲載しております。安心材料の一つになりましたら幸いです。antiquevintagering18K75018金 diamond指輪 ジュエリー 貴金属



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