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美品 Hamano トートバッグ　 ハマノ　黒　キャンバス　レザー
商品番号 Q63100275544
商品名

美品 Hamano トートバッグ　 ハマノ　黒　キャンバス　レザー
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hamanoトートバッグ　ハマノ　黒　キャンバス　レザー　レディースバッグサイズ　高さ　　約31cm幅　　　約30cmマチ　　約　9cm持ち手　約13cm素材···レザー(本革)カラー···ブラック全てのサイズ多少の誤差がある事をご了承ください。サイズの測り方は写真10に載せてます。参考にしてみてください。ー即購入OKーー値引き交渉OKー(交渉は一度コメントしてください)他にも色々出品しております、よかったら見てみてください。(^^)商品一覧#GoodSadnessよろしくお願いします^^
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