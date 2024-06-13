あちゃちゅむ　コットントートバッグ

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あちゃちゅむのハンドバッグです。フロントに赤リボンをつけた赤ちゃんの人形が赤い糸で留めてあり、あちゃちゅむ目の飾りボタンも素敵です。他に無い目を引くデザインは、コーディネートのポイントになります。数年前に購入。気に入り数回使用しましたがホームクリーニングを施し大切に自宅保管しておりました。人気のシリーズアイテムでしたので、希少なお品物かと思います。インテリアにもアクセントになりおすすめです。目立つ大きな汚れは見当たりませんが、使用感として持ち手の所など薄い染み、多少色褪せあります。お写真にて状態ご確認ください。usedにご理解のある方のご購入をお願いいたします。⚪︎サイズ・上の幅…約34cm・下の幅…約19cm(底部分)・高さ…約19cm・マチ…約16cm・ハンドルの長さ…約35cm(持ち手)＊状態はあくまで主観によるものです。素人の検品の為稀に見落としもございます。完璧美品をお求めの方のご購入はお控えくださいませ。＊お届けは畳んでの発送となる場合もございます。到着時の畳み皺はご了承下さい。あちゃちゅむむちゃちゃバッグ素材···コットン(キャンバス/帆布)カラー···ブラック種類···ハンドバッグ