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大人気☆FENDI☆フェンディ☆ズッカ柄☆ウール☆マフラー☆未使用タグ付き！！
商品番号 F89601144312
商品名

大人気☆FENDI☆フェンディ☆ズッカ柄☆ウール☆マフラー☆未使用タグ付き！！
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 7,820 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品の説明■■ご購入前に必ず説明文、画像、プロフィールの説明をお読み下さい■■★フォロワー1600人突破★引き続きフォローして下さった方には、お値下げお約束致します！！！コメントにてお申し出下さい！【商品紹介】　　FENDIフェンディのマフラーショールになります♪　　ズッカ柄で一目でフェンディと分かるお品物！！　　　ウールで暖かく男女共のお使い頂けるブラウン　　　ベージュ系♪　　　　こちらはタグ付きの未使用品ですので　　　　綺麗な状態です♪　　　　MADEINITALY　　　　　【購入元】　　横浜の古物オークションにて2023年8月に購入【サイズ】　　W約39㎝×H約160㎝（フリンジ含まず）【素材】　　　WOOL100％【カラー】　　ブラウンベージュ系【付属品】　　タグ◆ご購入前の注意事項◆※1　感覚や価値観には個人差があります。　　トラブルを避ける為、中古品やヴィンテージ品などに　　ご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。※2　取引にトラブルが起きないよう、　　購入前に写真では見えない部分や、ご不明な点がございましたら　　必ずコメントにてお問い合わせ下さい。
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