ローリーズファーム　フェザージャガードキャミ

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商品詳細
ブラック09こちら.stのオンラインにて発売されてすぐ購入しました。すごく可愛くて気に入っているのですが、なかなか着る機会がないため出品します。試着はしましたが、新品のタグ付きです。一度は人手に渡っているものですので、ご理解がある方のみ宜しくお願い致します。(綺麗に写真が撮れなかったため、サイトの画像をお借りしています)((サイト引用☟))■素材特性■\u003cフェザー\u003eフェザーのような毛足が特徴のカットジャガード素材を使用。サイズ...FREE着丈...60〜63胸囲...90〜106.3定価5,500円#ローリーズファーム#LOWRYSFARM#キャミチュニック
http://narcologia.ru/goods/ordering234279.html
http://narcologia.ru/goods/tenet647363.html
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