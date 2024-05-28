COACH モリーバケットバッグ

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2回ほど使いましたが、傷や汚れなどはなく、美品です。2022年8月にアウトレットで購入しました。ストラップはスネークレザーが使われています。ハンドバッグにも、ショルダーバッグにも、クロスボディにもなる3WAY仕様です。カジュアルなファッションにも、通勤バックとしてもお使いいただけます。サイズ幅:28.0cm高さ:29.0cmマチ:9.5cm取り外し可能ハンドル、肩から本体までの長さ25.5cm取り外し可能ストラップ、肩から本体までの長さ52cm素材···牛革(本革)カラー···ブルー素材···牛革(本革)カラー···ブルー