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和田玉　ネックレス（ケース付き）
商品番号 H75052082686
商品名

和田玉　ネックレス（ケース付き）
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,257 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変綺麗な色味のレディースネックレスです。中国和田玉器　新疆和田市しばらく前に中国のお土産で頂き、ほぼ使用せず保管していたものです。目立った傷や汚れはありませんが、中古品をご理解の上ご購入ください。#和田玉#レディースネックレス#ネックレス#パワーストーン#
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