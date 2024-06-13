和田玉　ネックレス（ケース付き）

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商品詳細
大変綺麗な色味のレディースネックレスです。中国和田玉器 新疆和田市しばらく前に中国のお土産で頂き、ほぼ使用せず保管していたものです。目立った傷や汚れはありませんが、中古品をご理解の上ご購入ください。#和田玉#レディースネックレス#ネックレス#パワーストーン#
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