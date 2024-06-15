ルイヴィトン モノグラム アーツィーMM トートバック　M40249

＊お値下げ可能ですので、コメントでご相談下さいね(^^)/↓↓↓↓私のブランド出品一覧です！↓↓↓↓#ブランドショップ_MILK↑↑↑↑財布、バッグ、アクセサリー等↑↑↑↑ルイヴィトンLVビトンLOUISVUITTON人気のモノグラム アーツィーMMトートバッグ ショルダーバッグメンズレディースの出品です♪✅大容量で旅行やレジャーの他、PCなども収納できビジネスでも活用できます♪ ✅現在は廃盤になっており、なかなか手に入らない希少品です！【コンディション】●外観持ち手の部分に変色、キズなどは見られますが、それ以外は目立つようなスレ、汚れなどはみられず、非常に良い状態と思います。詳細は画像にてご確認ください。●内側目立つようなキズ、汚れなどはなく非常に状態の良い状態だと思います。詳細は画像にてご確認ください。【商品説明】●素材:モノグラムPVCコーティングキャンバス、レザー●カラー:ブラウン系●サイズ: W約42cmxH約33cmxD約18cm ハンドルの長さ：約41cm ＊多少の誤差はお許し下さい●仕様: 内側：オープンポケットx6ファスナーポケットx1●購入先:公安認可の正規ブランド品買取販売店鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪●型番：M40249●シリアル:CA1190●付属品:なし 画像のもので全てになります。（表紙の植物は除く）●梱包:大切な商品が破損しないように緩衝材に包み段ボールで対応#ブランドショップ_MILK【注意事項】※あくまで中古品ですので、【神経質な方】【細かな点が気になる方】は購入をお控え下さい※画像に写らない傷、擦れ、汚れ、保管中の経年劣化などある事もあります※鑑定済の正規品です。万一正規品でなかった場合は、返金対応致しますのでご安心下さい^_^◉ご購入の前には、一度プロフィールをご確認頂ければ幸いです#ルイ・ヴィトン#ユニセックス#希少#レア#ハンドバッグ



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