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TIFFANY\u0026Co. 　ティアドロップ リング ペレッティ i15261
商品番号 V98248596501
商品名

TIFFANY\u0026Co. 　ティアドロップ リング ペレッティ i15261
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大阪の正規店で購入しました。目立った傷汚れありません！写真ご確認の上ご購入お願い致します。【サイズ】9号★注意事項★写真に写っているものが全てになります。商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入したものとなりますのでご安心ください。100%正規品ですが、万が一偽物だった場合全額返金させて頂きます。※イタズラ防止のため偽物だという証明書等をご提示頂いた場合に限ります。【古物商許可番号】大阪府621110190967中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi214747.html
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