3way✨フェリージ　リバーシブルトートバッグ　ポーチ付　キャンバス　ナイロン

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商品詳細
【フォロー割引あり✨✨】★値引き交渉・コメント無し即購入歓迎★★ご希望の価格があればお気軽にお声掛けください★○アイテムトートバッグ ハンドバッグ ポーチ レザー メンズ レディース ユニセックス チャーム 本革 冠婚葬祭 入学式 入園式 大容量 肩掛け A4可能 ボーダー○購入先大手リユースショップ○仕様内側ファスナーポケット×1フリーポケット×2○サイズ縦25センチ横47センチマチ20センチハンドル22センチ（ハンドル最大高さからバッグまで）＊素人採寸なのでご参考程度にお考えください○状態やや傷や汚れありキャンバス生地の方は汚れが目立つ部分があります（写真参照）美品ですが中古品にご理解のある方のみご購入ください○カラーホワイト ブルー ネイビー○素材レザー ナイロン キャンバス○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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