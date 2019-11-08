【専用】YAMAHA YM-400C

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hana様専用です。他の方のご購入はご遠慮ください他の方からのご購入はキャンセルとさせていただきます。あらかじめご了承ください。長年の保管のため、細かな傷、汚れやへこみなどがございます。年代物の中古品の為、ご理解ください。●音域＝4オクターブ●寸法(約)：幅184cm×奥行83cm×高さ88cm重量＝56kgよろしくお願い致します。