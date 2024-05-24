GRENCH グレンチ　シャツワンピース

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商品詳細
袖丈···長袖GRENCHグレンチシャツワンピースご覧頂きありがとうございます♪今のシーズンにピッタリ✨夏もきれます！一目惚れして購入しましたが、私にはあまり似合わなかったのでお譲り致します。※定価17,380円※2023年7月購入。※このお品はバーゲンしないのでお買い得です。※実物は1枚目の画像ですと4枚目であとは参考の写真になります。-サイズ-(平置き)(素人採寸誤差はご了承下さい)着丈 109cm肩幅 52胸囲 56cm袖丈 47cmサイズはフリーサイズです。-商品状態-一度着用後、洗濯しております。自宅保管のため、気になさる方はご遠慮下さい。コンパクトに畳んで発送する予定です。畳みシワはご了承下さい。最後までご覧頂きありがとうございました♫
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