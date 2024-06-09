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商品詳細
※ブランド品多数出品中！↓↓★是非クリック！(*´∀`)♪#☆Mii☆のブランド品はこちら手触りの良いカシミヤ100％のエルメスのマフラーです。シンプルなデザインですが、裾にある主張しすぎないHERMESの刺繍がポイントです♪【ブランド】エルメスHERMES【商品名】ロゴ刺繍カシミアカシミヤ100％ストールマフラー【商品の状態】わずかな毛羽立ちはありますが、全体的にとてもキレイです。【サイズ】全長約166cm×幅約39cm【カラー】イエロー系（※写真1枚目〜3枚目が実物のお色に近いです）【付属品】無し（※付属品はございません）※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください※☆正規品品質保証☆インターネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入したものです。☆ご注意点☆※モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。※画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。※中古品であることをご理解の上ご購入ください。↓↓多数ブランド品取り扱っております！#☆Mii☆のブランド品はこちら#☆Mii☆エルメス商品管理番号：737-2420900062/1016素材...カシミヤカラー...イエロー柄・デザイン...無地
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◇エルメス◇HERMES ロゴ刺繍 カシミヤ イエロー マフラー ブランド
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