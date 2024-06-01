早い者勝ち PRADA プラダ ロゴプレート サフィアーノ 二つ折り 長財布 ...

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フォローして頂けましたら対応可能な範囲でお値引きさせていただきますのでコメントにてお知らせください(^^)✔︎即購入も大歓迎です・PRADAロゴプレートサフィアーノ二つ折り長財布・カラー ブラック・素材 ナイロンxレザー■商品詳細外観 細かな傷、ダメージあり内観 細かな傷ありますがほとんど気になりません✨角スレ 所々に少しあり小銭入れ 少し汚れありますがほとんど気になりません✨型崩れ なし✨ファスナー スムーズです✨ホック緩みなし✨カチッと閉まります✨ベタつきなし✨その他 大きな傷や汚れ等はなくまだまだ愛用していただけます✨■仕様カード入れx10小銭入れx1お札入れx2ポケットx4■サイズW18.5cmH9cmD2.5cm■付属品ギャランディカード※記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。何か気になる事があれば気軽に質問して下さい。※正規品品質保証ブランド品は全て正規店又はリユースショップで購入し、鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。万が一正規品出なかった場合、全額返金対応させていただきます。