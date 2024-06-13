ラルフローレン　チェック柄　ルームウェアワンピース　シャツワンピース

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ご覧いただきありがとうございます。ラルフローレンのルームウェアワンピースです。シャツワンピースタイプになります。グリーンカラーのチェック柄に、胸にはホース刺繍があります。柔らかく肌触りの良い生地で、お部屋で快適に過ごせます。近所のお出かけなら外にも着ていけそうな素敵なデザインです。●サイズ：タグ表記L脇下身幅53cm着丈104cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：目立つ汚れはないですが、古着にご理解いただける方のみご購入ください。【以下、注意事項をお読みください】・古着にご理解いただける方のみご購入ください。・購入者優先です。・業者ではありません。素人の趣味の出品になります。そのため検品に見落としがあるかもしれません。着用に支障がない場合はご了承ください。古着にご理解いただけない細かい方はご遠慮ください。・付属品の有無は画像の物が全てです。・選択している配送方法とは違う場合もありますのでご希望配送方法がありましたら購入前にご相談ください。圧縮する場合もございます。また、簡易包装となります。・畳みシワ、保管の際のシワありますので神経質な方はご遠慮ください。・商品到着後、不備がありました評価の前にお知らせください。(返品、キャンセル等の手配ができなくなるため)以上を全てご理解した上でご購入をお願い致します。よろしくお願いしますm(__)m