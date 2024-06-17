MARY QUANT LONDO ジャケットコート マリークワント お洋服

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商品詳細
マリークワントのジャケットコートです。腰辺りから下の後ろのラインが綺麗ですよ^^それにボタンがメチャクチャ可愛いです。エレガントにもカジュアルにも着れるので重宝するかと╰(*´︶`*)╯サイズ表記はM素人採寸ですが肩幅約40身幅約44着丈約84多少の誤差はお許し下さいね。偽物以外返品はお断りします。プロフィールも一読宜しくお願いします。m(__)m
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