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MARY QUANT LONDO ジャケットコート マリークワント お洋服
商品番号 R68618164774
商品名

MARY QUANT LONDO ジャケットコート マリークワント お洋服
ブランド名 マリークワント
特別価格 税込 2,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリークワントのジャケットコートです。腰辺りから下の後ろのラインが綺麗ですよ^^それにボタンがメチャクチャ可愛いです。エレガントにもカジュアルにも着れるので重宝するかと╰(*´︶`*)╯サイズ表記はM素人採寸ですが肩幅約40身幅約44着丈約84多少の誤差はお許し下さいね。偽物以外返品はお断りします。プロフィールも一読宜しくお願いします。m(__)m
http://narcologia.ru/goods/diamond512758.html
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