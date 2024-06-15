日本製　手編み　オーダー品　かごバック　和装　籠

オーダーして出来上がり結局未使用自宅保管です別サイズも出品中です内布に少し汚れがあります使用に問題はありません手作りです丸みをもたせるよう編んでもらいました内袋ありポケットあり底に４ヶ所 足あり本体サイズ縦 25㎝横 35㎝まち 10㎝素人採寸横幅は丸みを付けてもらったのでふんわりしたサイズ感です



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