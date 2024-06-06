【LOULOU WILLOUGHBY】　ストライプカットジャガードスカート

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商品詳細
ストライプ調の薄手のカットジャガードを使用したシリーズです。無地見えしますが、素材の特徴により、上品で程よく華やかさのあるデザインに仕上げています。腰回りは途中までタイトですっきりと見えるフレアスカートです！元値段24200，半額で購入しました。素材：ポリエステル原産国：日本
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