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【LOULOU WILLOUGHBY】　ストライプカットジャガードスカート
商品番号 L47126945883
商品名

【LOULOU WILLOUGHBY】　ストライプカットジャガードスカート
ブランド名 ルルウィルビー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストライプ調の薄手のカットジャガードを使用したシリーズです。無地見えしますが、素材の特徴により、上品で程よく華やかさのあるデザインに仕上げています。腰回りは途中までタイトですっきりと見えるフレアスカートです！元値段24200，半額で購入しました。素材：ポリエステル原産国：日本
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