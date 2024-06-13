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美品　シャネル　ミニココマーク　ゴールドカラー　2way ロングネックレス
商品番号 S45904185728
商品名

美品　シャネル　ミニココマーク　ゴールドカラー　2way ロングネックレス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 18,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。☆商品説明CHANELシャネル　ヴィンテージ　ミニココマーク　ゴールドカラー　2wayロングネックレスになります。70〜80年代のヴィンテージ品になります。ミニココマークが6個付いていて、1連にも2連にもなる2wayタイプです。ヴィンテージショップにて購入、鑑定済みの確実な正規品です。☆状態若干使用感はありますが、綺麗な状態です。☆サイズ約　ココマーク　0.5cm×0.4cm　　全長　　　　90cm（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）☆色ゴールド☆付属品なし何か気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。カラー···ゴールド
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