ビューティフルピープル　ミニショルダーバッグ

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商品詳細
お譲りいただいたお品ですが、機会がなく使用しなかったため出品します。レザーでとても可愛いです。お譲りいただく時に、飾っていただけだがタバコの匂いがついてるかもしれないと仰っていましたが、私は気にならない状態でした。気にされない方にお譲り致します。サイズはZOZOTOWNのを記載しています。縦 11横 6マチ 2.5
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