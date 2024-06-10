COACH ハンドバッグ シグネチャー 2WAY ショルダーバッグ F57830

\"お品物をお譲りしたたくさんの方々より、温かいメッセージや、評価コメントをいただき本当に感謝しております。これからも、気持ちの良いお取引ができるよう頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。✨フォロー割始めました！✨詳しくは、プロフィール欄をご覧ください。✅ご希望の場合は、【フォロー割引希望】とコメントください♪✅「お得なセールは、コメントにてお知らせします‼️」＊いいねをしておくと、コメント通知が届くようになります。 いいねをして、お見逃しなく‼️他にも商品ございます♪#RiRiの中古ブランド一覧1941年、ニューヨーク・マンハッタンで革小物工房として誕生し70年以上の歴史を誇る高級皮革製品メーカー。社名の頭文字であるCのモノグラム柄のハンドバッグや財布などが代表的な商品です。*********************************●ブランドCOACHコーチ●カラーベージュ/ブラウン●素材レザー●仕様ファスナー式開閉内側...なし外側…なし●サイズ横…約23センチ縦…約16センチマチ…約5センチハンドル高さ...10センチショルダー長さ...114センチ●付属品専用袋●購入元ブランドリユース店で購入。買取時鑑定査定済の商品です。●状態目立った損傷はありません。全体の状態としては綺麗です。画像にてご確認ください。購入後も長く使用できる品物です。●発送方法丁寧に梱包してお送りします。土日祝日も発送！1〜2日以内の発送予定です。※「商品の状態をご理解した方のみ」、ご購入ください。※万が一、当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談ください。一点モノの品物です！気になるものはお早めに。お値下げの相談・質問、お気軽にどうぞ(^^♪673-23635\"6-9345



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