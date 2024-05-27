光学ズーム10倍 Panasonic LUMIX TZ DMC-TZ1-S

PanasonicLUMIXTZDMC-TZ1-Sスマホカメラにはほとんど無い、またデジカメでも高額の一眼レフやミラーレスの高性能機でオプションレンズを購入・装備しないとなかなか実現できない、光学ズーム10倍、デジタルズーム20倍を誇るパナソニックのデジカメです。運動会、スポーツ観戦等の望遠撮影に非常に便利です。また動画撮影も可能です。大きなダメージなどもなく大変綺麗な状態です★付属品は本体、バッテリー、バッテリーチャージャー、ストラップです★HDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDカード対応color:SILVERバッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDメモリカードモニタ有光学ズームクラス別:9.5倍以上動画圧縮方式:QUICKTIME動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:848X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:601万画素以上静止画有効画素数・クラス別:451〜550万画素#パナソニック#Panasonic有効画素数···～1200万画素未満光学ズーム···10倍～20倍未満重量···100g～150g未満管理No.h0615b33



デジタルカメラ DMC-TZ1 商品概要 | ムービー／カメラ | Panasonic



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