JOVS DORA GREEN 全身 脱毛器

JOVSDora多機能脱毛器カラー：エメラルド グリーン定価：43,980円（税込）今年の3月に公式サイトから購入しました。数回使用しましたが、ズボラな私には使いこなせず…綺麗なうちに必要な方に使っていただきたく、出品いたします♪同封物・本体・充電器・サングラス、シェーバー（未使用）・説明書・箱全部揃っています。＊動作確認済み＊アルコール消毒済み＊腕・足のみ使用★購入いただいた翌日には発送致します★何か、ご質問などありましたらコメントください。



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