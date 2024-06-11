ヤーマン フォトプラス プレステージ for Salon PSM-20SR

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YAMANヤーマン美容機器フォトプラスプレステージforsalonPSM-20SR定価85800円⚪︎RFブースターパッド・毛穴ディープクレンズ〈ふきとりローションシート〉未開封品1箱（15包入）と開封済み（10包入）⚪︎RFブースターパッド・クリアディープモイスチャ〈保湿ローションシート〉未開封品１箱（15包入）と開封済み（10包入）⚪︎付属品:美容器・充電器・取扱説明書兼保証書 保証書に購入場所と購入月日記入済み 本体は2019年9月に購入。ブースターパット（10包入）は2023/6月購入。ブースターパット（15包入）は2023/8月購入。ブースターパット合計25包ずつございますのでとてもお得だと思います。ブースターパット1箱の定価3300円。⚠️パット1枚当たり220円が計50包あるので220×50=11000円のおまけ付きです。とても大切に使っていたので目立った傷等はあまりございませんが、新品ではございません。その旨ご了承下さい。画像を添付しております。ご確認下さい。本体の動作確認済み。元々のお箱は破棄してしまっています。プチプチできっちり梱包をしお箱に入れて発送をさせて頂きます。アルコールで拭き取り済み。宜しくお願い致します。機能:イオン導入イオン導出ラジオ波(3mhz)EMS低周波中周波高周波LEDのRedとBlueクール#ヤーマンyaman美容機器タイプ···美顔器部位···顔※他サイトにも出品しております。急遽お取り下げする場合もございます。ご了承下さい。