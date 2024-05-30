水素マルチポッド　H2 水素吸入器 水素生成　【期間限定値下げ中】

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H2マルチポッド(水素吸入器・生成器)ご家庭で、好きな時に好きなだけ、「水素水」と「水素吸引」が楽しめます。医療現場使用レベルの水素純度99.999%の高品質の水素美容と健康に良いといわれている貴重なS級シリカを使用1,200ppbの溶存水素量。高濃度高純度-550mVの高還元力正規ルートにて購入水素マルチポットとなります。メーカー希望小売価格291500円水素水はもちろん、80℃の温水素水も可能。そして効果が最も高いといわれている付属のカニューレによる、水素ガス吸入ができます。水素水でお茶、コーヒー飲むことも可能です。水素ガス吸引は糖尿病、リウマチなどの治療でも勧められるようです。以前TVでも某有名俳優が睡眠時に使っていると発言しており話題になりました。医療現場使用レベルの水素純度99.999%溶存水素量1200ppbのトップレベル水素吸引によって、ストレスや老化の元となる活性酸素を除去します。設置場所を選ばず、持ち運び可能。詳細につきましては『アイテック水素マルチポット』で検索していただきますと、メーカーのホームページにて確認可能です。何かございましたらご確認ください。内容量：1.8L※何度か使用しております。綺麗な状態ではありますが神経質な方は御遠慮お願い致します。※中古品のためご理解ある方のご購入お願いします※申し訳ありませんが、キャセル・返品はお受け付けしておりません。#水素#水素ポット#美容#健康#健康グッズ