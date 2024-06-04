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フォレスター用　エスペリア　スーパーダウンサス　新品未使用　送料込み
商品番号 T30489248615
商品名

フォレスター用　エスペリア　スーパーダウンサス　新品未使用　送料込み
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 4,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用！エスペリアのスーパーダウンサス【型番ESF-7478】スバル　フォレスター　SKE用です。内容確認のための開封のみ、新品未使用品です。足回り部品なので中古は心配という方はぜひ！スプリング1台分（フロント・リヤ）のセットです。適合車種：スバルフォレスター型式：SKE2.0e-BOXER4WD年式：2020年10月~仕様ダウン量（純正比）：フロント40~45mm　　　　　　　　　　　　　リア40~45mm輸送中、保管中に箱の中でバネ同士が擦れる場合があります。ご理解いただき、納得の上ご購入ください。念のため神経質な方、完璧を求める方はショップなどでご購入ください。以下メーカー紹介文■保安基準適合品のダウンサス。■乗り心地と耐久性を重視しています。■車高をダウンしたいけど、低くなり過ぎるとエアロパーツがあたってしまう、仕事でも使っているので極端なローダウンは出来ない等、控えめなダウンを希望される方にへお勧めするダウンサスです。■多種多様化している車に幅広く対応し、それぞれの車をベストなフォルムになるようダウン量を設定。\u2028■同時に乗り心地を決定付けるホイールストローク量を正確に算出し、反比例しがちなローダウンと乗り心地を両立させるよう設計開発しています。\u2028■またスプリングの最大荷重時の高さを車種ごとに把握し、応力計算に反映することでへたりの無い耐久性に優れた製品になっています。サスペンションタイプ···固定式用品の種類···スプリング対応車種メーカー···スバル
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