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⭐️新着充実装備‼️NISSAN セレナ ハイウェイスター ⭐️
商品番号 H77105909527
商品名

⭐️新着充実装備‼️NISSAN セレナ ハイウェイスター ⭐️
ブランド名 日産
特別価格 税込 74,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤️淡路島からの出品です❤️メルカリ、コミコミ総額　297,000円(メルカリ手数料10%、リサイクル、税などコミコミ)早い者勝ちなので、コメントから在庫確認して下さい　大幅な値下げはできません‼️　希望価格をご提示ください‼️　交渉は購入前提でコメントください‼️♦️車両情報　車種：NISSANセレナ　年式:平成23年7月　走行距離：160,750km　グレード:ハイウェイスター　車検：令和6年8月　駆動：2WD　シフト:オートマ　カラー:シルバーK23♦️装備など　スマートキー　ETC純正ナビ　ワンセグTVフリップダウンモニター両側パワースライドドア　バックカメラHIDヘッドライトオートクルーズコントロールドライブレコーダー純正エアロパーツ社外アルミホイール8人乗　ポジション球をLEDに交換しました‼️　エンジンオイル交換しました‼️⬇️ご購入ご希望の方⬇️♦️商品説明\u0026プロフィール♦️を必ずご一読下さい‼️♦️トラブル防止の為、現車確認必須です♦️大幅なお値引き交渉はご遠慮下さい　m(__)m❤️出品に当たり、プロのメカニックが、コンピューター(AUTELMaxiSysPro使用)診断と法定6ヶ月点検程度内容で各所チェックしております〔無料サービス)❤️⬇️お車の状態⬇️♦️オートオークションからの仕入れ車輌です♦️内装　ルームクリーニング施工しました♦️外装　経年劣化、傷、小凹み、タッチペン等あります　オール磨き施工し塗装は艶もあります‼️⬇️ご案内\u0026アクセス等⬇️　公共交通機関では、榎列エナミ、志知シチ(高速バス)　お車の場合、西淡三原インターチェンジ出口付近でお　迎えします　必要書類も整っています　ご精算後、乗って帰って頂けます　リサイクル預託金(12,260円)と自動車税月割など　コミコミ総額です‼️　^^⚠️お願いとお断り⚠️気になる点、不具合は記載していますが、全てを把握している訳ではありません♦️♦️あくまで保証無しの現状販売です♦️♦️保証をご希望の方は別途保証料にてご相談は可能です‼️
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