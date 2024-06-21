⭐️新着充実装備‼️NISSAN セレナ ハイウェイスター ⭐️

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❤️淡路島からの出品です❤️メルカリ、コミコミ総額 297,000円(メルカリ手数料10%、リサイクル、税などコミコミ)早い者勝ちなので、コメントから在庫確認して下さい 大幅な値下げはできません‼️ 希望価格をご提示ください‼️ 交渉は購入前提でコメントください‼️♦️車両情報 車種：NISSANセレナ 年式:平成23年7月 走行距離：160,750km グレード:ハイウェイスター 車検：令和6年8月 駆動：2WD シフト:オートマ カラー:シルバーK23♦️装備など スマートキー ETC純正ナビ ワンセグTVフリップダウンモニター両側パワースライドドア バックカメラHIDヘッドライトオートクルーズコントロールドライブレコーダー純正エアロパーツ社外アルミホイール8人乗 ポジション球をLEDに交換しました‼️ エンジンオイル交換しました‼️⬇️ご購入ご希望の方⬇️♦️商品説明\u0026プロフィール♦️を必ずご一読下さい‼️♦️トラブル防止の為、現車確認必須です♦️大幅なお値引き交渉はご遠慮下さい m(__)m❤️出品に当たり、プロのメカニックが、コンピューター(AUTELMaxiSysPro使用)診断と法定6ヶ月点検程度内容で各所チェックしております〔無料サービス)❤️⬇️お車の状態⬇️♦️オートオークションからの仕入れ車輌です♦️内装 ルームクリーニング施工しました♦️外装 経年劣化、傷、小凹み、タッチペン等あります オール磨き施工し塗装は艶もあります‼️⬇️ご案内\u0026アクセス等⬇️ 公共交通機関では、榎列エナミ、志知シチ(高速バス) お車の場合、西淡三原インターチェンジ出口付近でお 迎えします 必要書類も整っています ご精算後、乗って帰って頂けます リサイクル預託金(12,260円)と自動車税月割など コミコミ総額です‼️ ^^⚠️お願いとお断り⚠️気になる点、不具合は記載していますが、全てを把握している訳ではありません♦️♦️あくまで保証無しの現状販売です♦️♦️保証をご希望の方は別途保証料にてご相談は可能です‼️