CBR400F 専用 フルメッキ ONE'S サイドスタンド P11-13-6

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※※こちらは2cmロングの出品です※※◆◆変更の場合はデーターを変更しますので【必ず購入前】にサイズ変更のコメント下さい！※後からだとシステム上、商品内容が変更が出来ません。◆◆CBRロングスタンド２ｃｍロングと５ｃｍロングより選択可能！２ｃｍロング(P11-13-6)は純正か、少しケツアゲしている車両にオススメ！５ｃｍロング(P11-14-6)はがっつりケツアゲをしている車両にオススメ！画像記載のサイズを参照してください。ガタツキの多い車両は付属の隙間埋め用ワッシャーを用いて取付を行って下さい。≪セット内容≫・スタンド本体×1・スプリング×1・カラー用ワッシャー×1・取付用ボルト×1≪商品サイズ≫・画像参照対応車種CBR400F NC17 1型※2型は不可＜注意事項＞・製造工程の過程で傷・溶接部分のくすみがある場合が御座いますので予めご了承ください。※仕様上ナットを取付出来ないため、ロックタイト等の緩み止め剤をご使用下さい。※佐川急便又はゆうパック又はレターパックにて発送させて頂きます。#ワンズアンドエム#ジーモト