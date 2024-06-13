ハリケーン　セパレートハンドル　41

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ご覧いただきありがとうございます。ハリケーンセパレートハンドル通常「ハリセパ」です。当方CB400SFVersionS（nc31）に取り付けていました。転倒歴はありませんが、穴あけ加工をしてありますので、ご了承いただける方のみご購入をお願いします。値下げも考えていますが、専用にはしないので即購入可能です。【適合車種】ホーネット600（98-02PC34CB400Four（NC36）（97-99NC36）CB400SF/verSCB400SFvtecⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Revo（99-21）GB350（21-22NC59）VTR250/LD（98-17MC33）ホーネット250（96-07MC31）XSR700（18-21RM22J）XJR400/S/R（93-08）(RⅡGSF750（96-99GR7EA）GSX400インパルス（94-08GK79A/7CA）(S（カウル付）不可)イナズマ400（97-02GK7BA）ゼファー750/RS（91-07）ZRX400Ⅱ（95-08）ゼファー400χ（97-08ZR400C）