風防 バリオスエンブレム付

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商品詳細
こちらで購入して付けていたのですが自分のバイクの趣旨に合わなかったので出品です。新幹線風防にしたかったので風防は曲げてあります。新幹線風防にしたい方はこのまま取り付けできると思います。そのまま取り付けると斜めになるのでホームセンターでステー等でライトアップすれば綺麗に取り付けられるとおもいます。風防のステーはそれなりに傷はありますが、風防自体は綺麗な方だとおもいます。
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