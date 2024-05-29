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CR33キャブ z1 z2 kz900 kz1000 z750D1
商品番号 P51377931714
商品名

CR33キャブ z1 z2 kz900 kz1000 z750D1
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CR33キャブですkz1000にて先日まで使用しておりました個体差等あると思いますので、オーバーホールやリセッティング前提でお考え下さい。内部軽くですが洗浄しました。スピゴットはスピードショップイトウさんのショートです。スロットルワイヤーを付けるところはネジ部を潰して付けやすくしています。フロート室のパッキンは新品にしておきました。Z系ほぼ着くかと思いますが、自己責任でお願いいたします。
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