栽培特撰伽羅沈香 50g 【沈香 伽羅 香木】

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愛香堂では下記の品種、品質として取り扱っております。栽培伽羅沈香にご理解の頂ける方のみご購入をお願い致します。《品種》…アクイラリアクラッソナ(シャム沈香や伽羅の樹)《品名》…栽培伽羅沈香《品質》…樹脂量により・極品栽培伽羅沈香・上品栽培伽羅沈香・特撰栽培伽羅沈香・栽培伽羅沈香以上の4段階のクラス分け《産地》…主にベトナム植林ファームや中国海南植林ファーム【商品説明】緑油伽羅、極品伽羅、極品奇楠と呼び方はさまざまですが、愛香堂では栽培伽羅沈香として販売致します。当初、伽羅や緑油伽羅と称して販売しておりましたが、この栽培品のレベルで伽羅と思って聞くとその香りはかけ離れています。栽培品としての新たな分野として知って頂けたらと思います。電気香炉や香炉に香炭、香炉灰、雲母版を用いて聞く聞香では弱火から中火の辺りでゆっくり聞くと甘い香りが長続きします。焼香では燻煙も多く強い酸味から甘味に変化し、若干薄めな残り香のように感じます。樹脂の多さや個人の感じ方にもよりますが、参考になればと思います。【形状】・数珠を作った後の粗片・チップ(大小)・一本物の原木など