BVLGARIブルガリ プールオム エクストレーム オードトワレ香水 100ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますBVLGARIpourhommeextremeeaudetoiletteブルガリプールオム エクストレーム オードトワレ香水 100ml★商品状態：新品未開封★内容量：100ml★購入時期：2023年7月プールオムの爽やかさに、グレープフルーツをプラス。シトラスのすっきりフレッシュな香りとダージリンティの香りがトップを飾り、ムスクの香りを強めにしたラストノートがゆったりと香り、プールオムよりも持続性が高くなっています。トップ：グレープフルーツ、ダージリンティ、ネロリ、ベルガモットミドル：カルダモン、ペッパー、ローズウッド、グァヤックウッドラスト：イリス、ムスク海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ。
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