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商品詳細
御香木《伽羅》87gになります。コレクションとして集めていましたが香を焚く時間も少なくなり香を好きな方にお譲りしたく出品いたしました！油分の多い良い香木です伽羅はgあたり1万以上で取引されております。#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香種類···香木香り···その他
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