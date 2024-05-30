Tee ホワイトニング

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商品詳細
2回使用しましたが、矯正を始めるため出品致します。マウスピースは消毒を使い除菌致しまた。気になる方のご購入はお控え頂ますようお願い致します。定価:71,250円2枚目の写真の箱を開いた状態が3枚目です。4枚目は全く開封していない箱に3本入っています。使用したペンは入れてない為、合計11本になります。ジェルの期限2024/9/6特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、低刺激
http://narcologia.ru/goods/ambassador57606.html
http://narcologia.ru/goods/injure769967.html
http://narcologia.ru/goods/organization845862.html
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