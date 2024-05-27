新品 ミス ディオール ブルーミング ブーケ オードゥトワレ 100ml

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ご覧いただきありがとうございます。♡購入前にプロフィールを確認ください♡✿︎即購入できます☆基本早いもの勝ちで出品していますので、コメント対応中の場合であっても即購入して頂いた方を優先にしています♫★商品状態：新品未開封★購入時期：2023年5月★容量：100ml★新品未使用未開封での発送となります。★並行輸入品は成分が多少異なる場合がありますが、効果は国内品と同様です。神経質な方はご購入を遠慮お願いいたします。【商品説明】繊細で優しく香るフローラルフルーティーブーケです。フルーティなトップノートが、優しいフローラルのハートと重なり合います。最後の仕上げにホワイトムスクの香りが繊細に包み込みます。ロマンティックな魅力を放つ若い女性にふさわしい、ミスディオールのスピリットを体現する軽やかな香りのフレグランスです。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。即購入可・値下げ不可即決の方優先ノークレーム・ノーリターン質問あればコメントまでお願いします◎