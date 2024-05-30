10月限定価格！電動車椅子:ラスレル

＊直接引き取り限定＊ジモティー出品してます(ジモティー価格10万円、メルカリは手数料分上乗せ)＊11月からは122,223円に戻します(タイヤはグレーです)昨年7月に購入、3回ほど屋外にて使用後、玄関先にて仕舞い込んでおりました。動作良好(購入時からレバー下部にスレあり、動作に支障なし)付属品→バッテリー、充電ケーブル、スタンド、カゴお引き取り場所は馬込駅より徒歩10分圏内の自宅マンションになります。希望小売価格:29万8千円仕様説明●サイズ（約）／使用時：幅64.5×長85.5×高91cm、折りたたみ時：幅64.5×長111.5×高32cm、充電コード長2.2m●重さ（約）／21.6kg●材質／アルミ●電源／24V8.7AH210Whリチウムイオン電池（家庭用電源100Vから充電）●充電時間（約）／4時間●最大速度（約）／6km●最大走行距離（約）／13km●最大積載量（約）／115kg●旋回半径（約）／90cm参考サイト:https://rasrel.com/



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