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美品 ケラスターゼ　リフレクションシリーズ
商品番号 N34082681196
商品名

美品 ケラスターゼ　リフレクションシリーズ
ブランド名 ケラスターゼ
特別価格 税込 299,999 円
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商品詳細

【7/22まで期間限定特別割引】※それ以降お値段戻します❤️❤️即購入歓迎！匿名配送☆プロフィール必読お願いします❤️❤️◆商品説明匿名配送美品ケラスターゼ　リフレクションシリーズバン　クロマティック　シャンプー　250mlフルイド　クロマティック　ヘアトリートメント125mlマスククロマティック　ヘアトリートメント200ml※全て一度少量使用しただけの美品です。神経質な方はご購入をお控えください。◆安心安全の匿名配送で発送します。◆申し訳ありませんが、お値下げ不可でお願いします。あくまでも自宅保管のため、神経質の方はご購入をお控え下さい。ご希望、ご質問、ご相談ございましたらお気軽にどうぞ(*´∀｀)※他サイトにも出品しているため「いいね」を頂いていても突如削除する場合がございます。気になる方はお早めに☆15399
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