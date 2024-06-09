高麗人参 紅参 6年根高麗紅参エキス 300g（10g×30個）

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商品詳細
高麗人参紅参6年根高麗紅参エキス300g（10g×30個）【商品情報】商品名:6年根高麗紅参精365スティック製品タイプ:紅参製品(殺菌製品)内容量：300g(10g*30個)韓国に旅行した際に友人から頂いたものです。使用しないので出品しました。未使用未開封なのですが、自宅保管のため、商品的にご理解頂ける方はご検討よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。
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