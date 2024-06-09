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沈香740g 虫漏れ原木香木枕 天然アロマ 癒し 瞑想 浄化リラックス効果香道具
商品番号 B75075085449
商品名

沈香740g 虫漏れ原木香木枕 天然アロマ 癒し 瞑想 浄化リラックス効果香道具
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沈香740g香木原木枕虫漏沈香原木枕サイズ：　30cm*12cm*6cm天然アロマ癒し瞑想浄化リラックス効果粉末塗香　伽羅・沈香・香木香道具沈香が香ばしいときに虫に刺されて虫が漏れて沈香するワームは、創傷部位にわずかな分泌物が残り、これらの昆虫の分泌物が香を準備する過程で沈香の香りに影響を与えるので、多くの人は昆虫が沈香を漏出していると言います香りは比較的甘いです。
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