

KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 大人気の www.coopetarrazu.com KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 大人気の www.coopetarrazu.com



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 大人気の www.coopetarrazu.com KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 大人気の www.coopetarrazu.com



KL22-38B KL22-40B カワムラサイクル アルミフレーム自走用車椅子 商品 ... KL22-38B KL22-40B カワムラサイクル アルミフレーム自走用車椅子 商品 ...



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製- KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製-



(WC-10940)MiKi ミキ カルッタ ノーパンクタイヤ 自走式 車椅子 好評 (WC-10940)MiKi ミキ カルッタ ノーパンクタイヤ 自走式 車椅子 好評



雪ん子様専用 ピックアップ特集 goodmaskco.com 雪ん子様専用 ピックアップ特集 goodmaskco.com



KV22-40SB カワムラサイクル アルミ製自走式車椅子 商品詳細｜介護 ... KV22-40SB カワムラサイクル アルミ製自走式車椅子 商品詳細｜介護 ...



WC-10940)MiKi ミキ カルッタ ノーパンクタイヤ 自走式 車椅子 好評 ... WC-10940)MiKi ミキ カルッタ ノーパンクタイヤ 自走式 車椅子 好評 ...



KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 energgas2.com KAWAMURA 自走式車椅子 KL22-38B 2010年製 energgas2.com



美和商社 自走式スチール製標準形車いす リーズナブル | www.rasyomed ... 美和商社 自走式スチール製標準形車いす リーズナブル | www.rasyomed ...

KAWAMURA自走式車椅子（介助ブレーキ付き）型式KL22-38Bカラー濃紺チェック2010年製使用者最大体重（積載物含む）100kg元箱、説明書ありません。使用回数は数回程しか使っておらず保管によるビスのところに気にならない程度の錆があります。その程度なので美品です。こちらで中古で購入後、修理をして5回ほど使用しました。状態は写真にてご確認お願い致します。ご理解頂けた方のみご検討よろしくお願い致します。★引き取り可能な方は購入前にコメントして下さい。引き取りの場合は神奈川県川崎市多摩区周辺です