言わずと知れた！ハイスペック！シャンプー\u0026トリ！ポンプタイプ＆トラベル用！

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商品詳細
種類···カラーヘア用、スカルプケア、ダメージケアお疲れ様です、380mlサイズのポンプタイプセットと、トラベル用です！バラ売り、値下げ、出来かねてしまいます、あと、神経質な方はご遠慮下さい。
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