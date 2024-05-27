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フォーエバー　ビープロポリス　3個
商品番号 K13087093206
商品名

フォーエバー　ビープロポリス　3個
ブランド名 フォーエバーリビングプロダクツ
特別価格 税込 7,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプリメント形状...粒#フォーエバー10月のセールフォーエバーリビングプロダクツジャパンの正規ルートから購入したものです。ビープロポリス１本80粒入が3本。5本、31500円での購入も可能です。賞味期限⭐️2026.11.01ミツバチが木の樹脂や木の芽などき、自分の腺分泌を加えて作る貴重な物質です。毎日の健康維持にお役立てください
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